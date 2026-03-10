Un campo militare della Bundeswehr situato presso la base aerea multinazionale di Al Azraq, in Giordania, è stato oggetto di attacchi con missili balistici iraniani. L’attacco avrebbe colpito la struttura senza causare vittime o danni rilevanti. L’incidente è stato segnalato dalle autorità e ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

Un campo militare della Bundeswehr presso la base aerea multinazionale di Al Azraq, in Giordania, sarebbe stato colpito da missili balistici iraniani. Lo ha riferito la rivista tedesca Der Spiegel citando proprie fonti, secondo cui l’attacco rientrerebbe nella risposta iraniana ai raid condotti da Stati uniti e Israele contro obiettivi in Iran. Secondo il rapporto, durante l’attacco sarebbe stata colpita anche una struttura che ospitava militari tedeschi nella sezione della base utilizzata dall’aeronautica statunitense. Nessun soldato è rimasto ferito, poiché al momento dell’impatto il personale si trovava nei rifugi. La Giordania è stata colpita dai raid iraniani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran colpisce un campo militare tedesco in Giordania

Articoli correlati

Australia: l’Iran colpisce base militare vicino a Dubai, soldati al sicuroL’Australia ha confermato che forze iraniane hanno colpito la base aerea di Al Minhad, situata vicino a Dubai e utilizzata dalle truppe australiane...

Rajwa di Giordania ha accompagnato il marito Hussein di Giordania in una casa editrice. Mentre la regina Rania di Giordania faceva l'influencer di viaggiLa coppia principesca ha fatto visita a una casa editrice, senza la figlia Iman (che è la fotocopia del padre).

Aggiornamenti e notizie su Iran colpisce

Temi più discussi: Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Guerra in Iran colpisce l'Europa: droni contro base britannica a Cipro.

Se l’Iran ferma il petrolio sarà colpito venti volte più forteSe fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, l’Iran verrebbe colpito dagli Usa venti volte più forte di quanto fatto finora, ha scritto Trump su Truth aggiungendo che è un regalo ... livesicilia.it

Idf, raid imminenti su Tiro e Sidone in Libano. Trump: 'L'Iran colpito 20 volte più forte se fermasse i flussi di petrolio'I pasdaran: 'Decideremo noi la fine della guerra'. Il ministro Araghchi: 'Avanti con i raid, non è più tempo di colloqui' (ANSA) ... ansa.it

Il regime iraniano sta prendendo di mira i civili in 7 paesi della regione, tra cui Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Qatar oltre che Israele. Mentre Israele prende di mira terroristi e infrastrutture militari, l'Iran colpisce civili innocenti nelle loro case. Da condividere. - facebook.com facebook

L’ #Iran colpisce il #Bahrein: 32 feriti. In fiamme impianto petrolifero: “Stato di forza maggiore” #guerra #9marzo #iltempoquotidiano x.com