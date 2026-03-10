L' ipotesi di scortare le navi di petrolio che passano per lo stretto di Hormuz

Gli Stati Uniti stanno considerando diverse possibilità per garantire la sicurezza delle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, in particolare quelle che trasportano petrolio. Al momento, non sono state prese decisioni definitive, ma si stanno analizzando varie soluzioni per gestire la situazione. La questione riguarda la protezione delle rotte marittime strategiche nella regione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Gli Stati Uniti stanno "valutando una serie di opzioni" riguardo alla possibilità di scortare navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo ha detto in briefing al Pentagono il generale Dan Caine, capo degli Stati maggiori riuniti americani, assicurando che "troveremo il modo di risolvere i problemi man mano che si presenteranno". "Israele è stato un partner davvero forte in questo sforzo, dove i suoi obiettivi erano diversi, li ha perseguiti. In definitiva, noi siamo rimasti concentrati sui nostri. Nel caso particolare, quello non era nostro, quelli non erano i nostri attacchi, o quell'obiettivo, o quello non era necessariamente nostro obiettivo". 🔗 Leggi su Today.it

