Un’intervista con Primo Levi, lo scrittore e chimico deportato per ragioni ebraiche, si presenta come un’impresa difficile. Levi, noto per le sue molteplici identità, invita a riflettere sulla resistenza mentale e sulla capacità di ragionare anche nelle situazioni più dure. La sua figura, intrisa di esperienze di prigionia, continua a suscitare interesse e discussioni sulla memoria storica e sulla condizione umana.

Chimico di professione, deportato perché ebreo, Primo Levi è uno scrittore italiano dalle mille identità. Non è solo un sopravvissuto della Shoah, ma un uomo che con una profonda lucidità ha descritto il Lager come una “gigantesca esperienza biologica e sociale“. Leggendo le sue parole nell’ultimo capitolo di “Se questo è un uomo”, abbiamo sentito il bisogno di dialogare con lui, portando la sua lezione nel nostro mondo. Levi ci ha raccontato che nel Lager gli uomini si dividevano in due gruppi: i sommersi e i salvati. I sommersi erano i prigionieri che avevano perso tutto, anche la speranza, diventando “involucri vuoti“ senza più una “scintilla divina“ negli occhi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’intervista impossibile con Levi: "Siate come Ulisse, ragionate"

Leggi anche: “La memoria è in crisi, ma passiamo il testimone a tutti quelli che sanno ascoltare”: intervista a Lia Levi, che si salvò in un convento

Gli studenti del Barozzi, premiati per un’“Intervista impossibile” alla Prima Edizione del Concorso nazionale “Adriano Olivetti” a Roma, riprendono le attività formative con la Camera di CommercioForti del meritato successo ottenuto prima a Modena presso la Camera di Commercio e poi a Roma presso il Ministero del Made in Italy, alla prima...