L' iniziativa di Fcn In squadra anch' io arriva nel medio novarese
L’iniziativa “In squadra anch’io” arriva nel medio novarese dopo aver già coinvolto Novara dal 2022. Promossa dalla Fondazione Comunità Novarese in collaborazione con il Comune di Borgomanero e il Ciss, il progetto mira a facilitare l’accesso ai servizi sociali e assistenziali. La presenza dell’iniziativa si concretizza con eventi e attività nelle comunità locali.
L’iniziativa “In squadra anch’io”, attiva a Novara dal 2022, arriva anche nel medio novarese. Il progetto, promosso da Fondazione Comunità Novarese in collaborazione con il Comune di Borgomanero e il Consorzio intercomunale dei servizi socioassistenziali (Ciss), punta a favorire l’accesso allo sport per minori tra i 5 e i 18 anni che vivono situazioni di fragilità economica, educativa o sociale. Possono aderire all’iniziativa le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro con sede o attività nel territorio di Borgomanero o nei comuni del Ciss, iscritte al Registro Coni e in regola con la normativa su tutela dei minori e trasparenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
