L' iniziativa di Fcn In squadra anch' io arriva nel medio novarese

L'iniziativa “In squadra anch’io” è stata avviata nel medio novarese dopo aver operato a Novara dal 2022. Il progetto è promosso dalla Fondazione Comunità Novarese in collaborazione con il Comune di Borgomanero e il Ciss, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi sociali. La presenza del progetto nel nuovo territorio è stata annunciata di recente attraverso comunicazioni ufficiali.

L’iniziativa “In squadra anch’io”, attiva a Novara dal 2022, arriva anche nel medio novarese. Il progetto, promosso da Fondazione Comunità Novarese in collaborazione con il Comune di Borgomanero e il Consorzio intercomunale dei servizi socioassistenziali (Ciss), punta a favorire l’accesso allo sport per minori tra i 5 e i 18 anni che vivono situazioni di fragilità economica, educativa o sociale. Possono aderire all’iniziativa le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro con sede o attività nel territorio di Borgomanero o nei comuni del Ciss, iscritte al Registro Coni e in regola con la normativa su tutela dei minori e trasparenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Marina Di Guardo: «Racconto la violenza psicologica perché è sottile e invisibile, e l’ho vissuta anch’io. Le mie figlie sono il mio supremo valore: se soffrono loro, soffro anch’io»«Piena di soddisfazione: credo che quello di diventare scrittrice fosse uno dei sogni più grandi che avevo.