L’incubo di ogni uomo nella nuova serie HBO con David Harbour | la subdola sindrome che lo accorcia

In una nuova serie HBO, l’attore interpreta Floyd, un uomo che lotta contro la sindrome di La Peyronie, una condizione che provoca la deformazione del pene. La trama si concentra sulla sua esperienza personale e sulle difficoltà legate a questa malattia. La serie, intitolata DTF St. Louis, mette in scena le sfide quotidiane e il percorso del protagonista nel confrontarsi con questa condizione medica.

Il personaggio di Floyd, interpretato da David Harbour nell’ultima serie crime di HBO DTF St. Louis, soffre del morbo di La Peyronie. In pochi giorni il nome di questa patologia ha invaso i motori di ricerca, perché molti non ne avevano mai sentito parlare. Eppure, si stima che colpisca un uomo su dieci. David Harbour in una scena di DTF St. Louis (HBO) Il morbo di La Peyronie, spesso abbreviato in PD dall’inglese Peyronie’s disease, è una condizione in cui si forma del tessuto cicatriziale fibroso sotto la pelle del pene. Questo accumulo di placca non è visibile a occhio nudo, ma le sue conseguenze lo sono: il pene si incurva, le erezioni diventano dolorose e, nei casi più severi, l’organo si accorcia in maniera misurabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

