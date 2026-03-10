L' inchiesta sul manager Iacolino Spatari | Insediamento al Policlinico non ancora completo auspico chiarezza

Un’indagine sulla sanità siciliana coinvolge il direttore generale del Policlinico, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. La situazione ha generato attese all’università, mentre Spatari commenta che l’insediamento al Policlinico non è ancora completo e chiede chiarezza sui fatti. La vicenda si concentra sulle figure di rilievo nel settore sanitario regionale.

Ore di attesa anche all'università dopo l'inchiesta sulla sanità siciliana che ha coinvolto anche il direttore generale del Policlinico Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Sulla vicenda è intervenuta la rettrice dell'università di Messina Giovanna Spatari dopo che il governatore Renato Schifani ha annunciato la convocazione straordinaria della giunta regionale per procedere alla sospensione del manager dall'importante incarico al "Gaetano Martino". "Viste le notizie diffuse in queste ore dagli organi di stampa in merito all'indagine in cui è coinvolto il dott....