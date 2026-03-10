Un imprenditore coinvolto in un procedimento legale ha dichiarato che il gip agisce sotto la pressione dei pubblici ministeri. Ha affermato che mentre Woodcock afferma di cercare prove a favore degli indagati, nel suo caso ha costruito prove contro di lui che non esistono. La discussione si concentra sulla dinamica tra le accuse e le figure giudiziarie coinvolte nel procedimento.

"Ha il coraggio barbaro di dire in tv che cerca le prove a favore degli indagati?". Massimiliano d'Errico, arrestato nel caso Cpl Concordia sulla base di prove inventate, racconta il metodo del pm napoletano e l'assoggettamento di giudici e Csm “Con la sua storia ha il coraggio barbaro di dire in tv che cerca le prove a favore degli indagati? Con me Woodcock non ha cercato prove a favore, ma ha costruito le prove contro che non esistevano e omesso quelle a favore che esistevano”. A parlare, ancora con un certo fervore a molti anni di distanza dai fatti, è Massimiliano D’Errico. Abbiamo raccontato la sua storia di vittima del metodo Woodcock: 22 giorni di carcere preventivo senza una prova, anzi a causa di una prova inventata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'imprenditore perseguitato da Woodcock spiega cosa vuol dire avere gip al traino dei pm

Articoli correlati

Giochi indie sempre più alla ribalta, ma cosa vuol dire? Quali caratteristiche deve avere un videogame per essere indipendenteDa qualche anno a questa parte il mercato indie è in grande fermento e sta ottenendo riconoscimenti sia dalla critica che dal pubblico, che guarda...

Amadeus: «Su Inzaghi non dobbiamo avere la memoria corta. Discutere Barella e Thuram vuol dire non capire niente di calcio»di Redazione Inter News 24Amadeus ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato della sua amata Inter e non solo Amadeus, uno dei...