L’impennata di petrolio e gas | perché l’Italia rischia di pagare il prezzo più alto per la guerra

L’aumento dei prezzi di petrolio e gas ha portato a un aumento dei costi energetici in Italia. Le tensioni nel Medio Oriente e le dispute sullo Stretto di Hormuz hanno portato a un'impennata delle quotazioni sui mercati mondiali. Questa situazione si riflette sui prezzi finali per le famiglie e le imprese italiane. Le variazioni sono evidenti nelle bollette e nei costi di produzione.

Roma, 10 marzo 2026 - Il conflitto in Medio Oriente e le tensioni sullo Stretto di Hormuz hanno acceso l' allarme sui mercati energetici globali. E tra le economie avanzate, l' Italia rischia di essere una delle più esposte al contraccolpo dei prezzi. L'impennata dei costi di petrolio e gas provocata dall'escalation geopolitica potrebbe colpire in modo particolarmente duro l'economia italiana. Secondo un'analisi di Oxford Economics citata dal Financial Times, l'inflazione nel nostro Paese potrebbe aumentare nel quarto trimestre dell'anno di oltre un punto percentuale rispetto alle previsioni precedenti. Più delle altre grandi economie occidentali.