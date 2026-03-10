L’impennata del gasolio Sos da pesca e trasporti | Ma è una speculazione

L’aumento del prezzo del gasolio sta causando preoccupazioni tra i pescatori e i trasportatori, che denunciano una possibile speculazione. Secondo un rappresentante di Coldiretti Pesca, molti capobarca evitano di uscire in mare perché i costi energetici sono cresciuti del 30%, mentre la pesca risulta meno abbondante in questa stagione. La situazione ha portato a una riduzione delle attività e a un incremento dei timori tra gli operatori del settore.

"Perché qualche capobarca non esce in mare? Semplice. Non gli conviene, i costi soltanto del gasolio sono aumentati del 30% e bisogna aggiungere che in questo momento il pesce è scarso", dice Tonino Giardini, fanese, nel board nazionale di Coldiretti Pesca. Nelle Marche sono circa ottocento le barche che escono in mare per lavoro, piccole e grandi. La maggioranza è all’ancora tra Ancona e San Bendetto, quindi arriva la flotta di Civitanova e al quarto posto c’è Fano. "Se alla fine i nostri costi si scaricano sul consumatore? No, non è vero e non è nemmeno possibile – aggiunge Giardini –, perché non si possono alzare più di tanto i prezzi. Alla fine sul mercato aumenta solo il pesce di importazione congelato, che rappresenta il 90 o 95 per cento di quello che arriva sulle tavole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

