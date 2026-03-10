Limatola cresce mentre il Sannio perde abitanti

A Limatola la popolazione è in crescita, mentre nel Sannio si registra un calo di abitanti. Il sindaco Parisi ha dichiarato che questa tendenza deriva da una pianificazione mirata e da servizi che migliorano la qualità della vita nel comune. La differenza tra le due aree si manifesta attraverso questi dati demografici, che evidenziano le variazioni nelle comunità locali.

Mentre gran parte delle aree interne del Mezzogiorno continua a fare i conti con il calo demografico, il Comune di Limatola registra un dato in controtendenza che conferma la vitalità del territorio. Secondo le ultime rilevazioni, la popolazione residente ha raggiunto 4.238 abitanti, consolidando un trend di crescita negli ultimi anni. Il confronto con il passato evidenzia chiaramente questo andamento positivo: dal 2017 ad oggi Limatola è passata da 4.048 a 4.238 residenti, con una crescita complessiva di circa +4,7%. Un risultato che si distingue rispetto alla tendenza della Provincia di Benevento, dove negli stessi anni si continua a registrare una diminuzione della popolazione.