Limatola cresce mentre il Sannio perde abitanti Parisi | Frutto di programmazione e servizi

Il Comune di Limatola sta crescendo, mentre le altre aree interne del Sannio continuano a perdere abitanti. Secondo le dichiarazioni dell’amministrazione locale, questa situazione deriva da una precisa strategia di programmazione e dall’efficienza dei servizi offerti. La tendenza si distingue rispetto al calo demografico che interessa molte zone del Mezzogiorno, evidenziando una realtà in controtendenza rispetto a quanto accade altrove nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre gran parte delle aree interne del Mezzogiorno continua a fare i conti con il calo demografico, il Comune di Limatola registra un dato in controtendenza che conferma la vitalità del territorio. Secondo le ultime rilevazioni, la popolazione residente ha raggiunto 4.238 abitanti, consolidando un trend di crescita negli ultimi anni. Il confronto con il passato evidenzia chiaramente questo andamento positivo: dal 2017 ad oggi Limatola è passata da 4.048 a 4.238 residenti, con una crescita complessiva di circa +4,7%. Un risultato che si distingue rispetto alla tendenza della Provincia di Benevento, dove negli stessi anni si continua a registrare una diminuzione della popolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

