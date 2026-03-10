Lidl Treviso | 40enne minaccia con siringa arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, alle 16:30, un uomo di 40 anni ha minacciato i clienti all’interno del supermercato Lidl di via Postumia a Treviso, impugnando una siringa. La scena ha creato scompiglio tra i presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno arrestato l’uomo e sequestrato l’arma improvvisata.

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, alle ore 16:30, un uomo quarantenne ha scatenato il panico all’interno del supermercato Lidl situato in via Postumia a Treviso. F.C., originario di Lucca e privo di una fissa dimora nell’hinterland trevigiano, è stato arrestato dopo aver minacciato gli addetti con una siringa usata come arma bianca per sottrarre merce senza pagare. L’incidente si è verificato quando l’uomo, con uno zaino colmo di prodotti tra cui caffè, ha tentato di passare le casse senza saldare l’importo dovuto. Rilevato dal sistema di sicurezza, ha cercato la fuga spintonando un dipendente e brandendo lo strumento medico come minaccia fisica diretta verso il personale presente sul luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

