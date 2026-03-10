Un parroco di Rmeich ricorda padre Pierre, ucciso durante un bombardamento nel Sud del Libano. Padre Toni Elias ha dichiarato che padre Pierre si è donato fino alla fine e ha evidenziato come i sacerdoti siano stati in prima linea. La domanda di pace definitiva viene sottolineata come una priorità da parte di chi opera sul campo.

Padre Toni Elias ricorda padre Pierre, ucciso in un bombardamento nel Sud del Libano: “Sacerdoti in prima linea, vogliamo la pace definitiva”. Un gesto di coraggio estremo, compiuto nel mezzo di un bombardamento che ha colpito ancora una volta il Sud del Libano. Padre Pierre El Raii, parroco di Qlayaa, è stato ucciso mentre tentava di soccorrere una famiglia rimasta coinvolta nelle esplosioni. A ricordarlo è Padre Toni Elias, parroco maronita di Rmeich, che ai microfoni del Tg2000 ha tracciato il ritratto di un sacerdote “donato fino alla fine alla sua comunità”. Secondo la ricostruzione, alcuni miliziani si trovavano nei pressi di una casa periferica del villaggio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Libano, parroco di Rmeich: “Padre Pierre si è donato fino alla fine”

Articoli correlati

Libano, ucciso parroco di Qlayaa. Padre Toni Elias: si è donato fino alla fine“Padre Pierre era un sacerdote che si è donato fino alla fine alla sua parrocchia e alla sua comunità.

Libano, muore sotto le bombe padre Pierre, parroco di Qlayaa. Stava soccorrendo un fedele feritoIl parroco di Qlayaa, padre Pierre El Raii, è stato ucciso in un bombardamento in Libano.

Libano, ucciso parroco di Qlayaa. Padre Toni Elias: si è donato fino alla fine

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Padre Pierre

Temi più discussi: Libano, parroco Rmeich: Padre Pierre si è donato fino alla fine; In Libano ucciso sotto le bombe padre Pierre El Raii: stava soccorrendo i parrocchiani feriti. Il Papa: Profondo dolore; Pierre El Raii prete di Qlayaa morto in Libano sotto le bombe, era andato a soccorrere uno dei parrocchiani; Il dolore del card. Zuppi per la morte di padre Al-Rahi, francescano ucciso dall’IDF in Libano.

Libano, ucciso dalle bombe il parroco di Qlayaa: stava soccorrendo un parrocchiano feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo Libano, ucciso dalle bombe il parroco di Qlayaa: stava soccorrendo un parrocchiano ferito ... tg24.sky.it

In Libano ucciso sotto le bombe padre Pierre El Raii: stava soccorrendo i parrocchiani feritiLa denuncia di padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa a Vatican news: nel Paese dei cedri non c''è più sicurezza da nessuna parte ... dire.it

Papa Leone XIV esprime "profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come Padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso questo pom - facebook.com facebook

Papa Leone XIV esprime "profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come Padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso questo pom x.com