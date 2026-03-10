L’ex diesse Pietro Tamai sabato era allo stadio insieme all’ex allenatore e bandiera Massimo Gadda Ha tutto per arrivare all’obiettivo E’ un fatto di testa e di entusiasmo

L'ex ds Pietro Tamai sabato era al Del Conero con Massimo Gadda, il capitano dei capitani biancorosso. "Contro la Pistoiese m'è piaciuto soprattutto l'ambiente – racconta Tamai –. Pubblico favoloso, curva eccezionale, per il pubblico che c'era l' Ancona avrebbe meritato un gol per coltivare la speranza, allora sarebbe stata una partita diversa, sarebbe cambiato anche lo spirito, magari l'Ancona avrebbe triplicato le sue forze. L'ho sperato fino in fondo. Poi alla fine era stanca. E poi vabbè, l'infortunio del portiere, ma a quel punto la gara non diceva più nulla. All'Ancona sono mancati giocatori che nell'ultimo periodo sono stati fondamentali, e davanti non è stata abbastanza incisiva.