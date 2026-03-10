L' ex Bierhoff | Ecco come recuperammo 7 punti alla Lazio Milan credici! Puoi rimontare l' Inter

L'ex attaccante del Milan ha raccontato come lui e la squadra recuperarono sette punti alla Lazio durante la stagione del 1998-99, contribuendo alla vittoria dello scudetto. Ha anche espresso fiducia nel fatto che il Milan possa rimontare l'Inter in questa stagione, invitando alla speranza e alla convinzione nei propri mezzi. La sua testimonianza si concentra sui momenti chiave di quella annata e sul possibile cammino attuale del club.

Oliver Bierhoff di rimonte se ne intende. C’era lui in attacco nel Milan che nel 1998-99 ha rimontato sette punti nelle ultime sette giornate alla Lazio. La formazione di Zaccheroni conquistò lo scudetto in volata, superando i biancocelesti alla penultima giornata e conquistando i tre punti nell’ultimo turno, a Perugia, il 23 maggio 1999. Da allora sono passati quasi 27 anni, ma il bomber tedesco ricorda molti dettagli di quella stagione e, da attento osservatore della Serie A (nonché tifoso delle sue ex formazioni, su tutte il Milan e l’Udinese), vede analogie con il Diavolo di Allegri che è tornato in corsa per il tricolore grazie all’affermazione di domenica nel derby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

