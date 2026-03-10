Letture con tè | i figli di Caino

Sabato 14 marzo 2026 alle 18:00 si tiene l’appuntamento con la rassegna Letture con tè, durante il quale Donatella Di Grusa presenta il suo libro intitolato “I figli di Caino”. L’evento si svolge in una location dedicata agli incontri letterari e prevede la lettura di brani e approfondimenti sul testo. La presentazione è aperta al pubblico interessato alla narrativa contemporanea.

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00, per la rassegna LETTURE CON TÈ, Donatella Di Grusa presenta “I FIGLI DI CAINO. Il destino nelle nostre mani” con la partecipazione della psicologa Maria Serena Carella del CAV di Bari. Durante l’incontro gusteremo tè e pasticcini.Il libro affronta il tema della violenza sulle donne e sviluppa il concetto di ciclo della violenza, della mancanza d’amore nell’infanzia e del modo in cui queste ferite influenzano il destino degli individui. Al centro c’è l’idea che nessuno sia mai completamente solo, e che attraverso la consapevolezza, l’empatia e la possibilità di scelta sia possibile rompere la catena di dolore e costruire relazioni più umane e autentiche. 🔗 Leggi su Baritoday.it

