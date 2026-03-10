Un dipinto conservato all’Amsterdam Museum, recentemente esposto a Gent, mostra Agnes Block al centro dell’immagine. Nell’opera, Agnes guarda con sicurezza verso l’osservatore, rappresentando un esempio di ritratti fiamminghi dell’epoca. La scena si inserisce in una mostra dedicata all’arte fiamminga, evidenziando l’importanza di questo periodo artistico. La tavola è parte di una collezione che celebra le figure femminili ritratte nei secoli d’oro.

Mostre «Unforgettable»: al Museo delle belle arti (Msk) di Gent le opere di quaranta pittrici, scultrici e botaniche. Mercanti, collezioniste e artiste: in vita furono manager di loro stesse, ma poi vennero dimenticate Mostre «Unforgettable»: al Museo delle belle arti (Msk) di Gent le opere di quaranta pittrici, scultrici e botaniche. Mercanti, collezioniste e artiste: in vita furono manager di loro stesse, ma poi vennero dimenticate In un ritratto custodito all’Amsterdam Museum che in questi giorni ha viaggiato fino a Gent, nelle Fiandre orientali, Agnes Block appare al centro del dipinto: guarda spavalda verso lo spettatore mentre una bambina le appoggia sulle gambe un canestro di fiori. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’età d’oro delle fiamminghe

Articoli correlati

52 serie tv da vedere prima di morire: la guida all’età dell’oro delle serie TV, in uscita per GremeseÈ in uscita per Gremese 52 serie tv da vedere prima di morire, un volume firmato da Alice Grisa con la collaborazione di Emanuele Zambon, che si...

Menopausa: la nuova età dell’oroParlare di menopausa e premenopausa con serenità, consapevolezza e senza tabù è oggi una necessità sempre più sentita.

Fiere e mercati medioevali