L’esplosione e il casolare crolla | un uomo morto sotto le macerie

Un uomo è morto sotto le macerie di un casolare in seguito a un’esplosione avvenuta all’alba di martedì 10 marzo nel borgo di Aramo, frazione montana della Valleriana nel comune di Pescia. Un boato ha rotto il silenzio della montagna pistoiese intorno alle cinque del mattino, causando il crollo della struttura e coinvolgendo il residente presente al momento dell’incidente.

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della montagna pistoiese all’alba di martedì 10 marzo. Intorno alle cinque del mattino una violenta esplosione ha colpito il piccolo borgo di Aramo, frazione montana della Valleriana nel comune di Pescia, in provincia di Pistoia. Lo scoppio è avvenuto in una palazzina rurale isolata ai margini del bosco, provocando il crollo parziale dell’edificio e un incendio che ha reso ancora più difficili le operazioni di soccorso. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia e del distaccamento di Pescia. L’intervento si è rivelato subito complesso: l’abitazione, un casolare tipico della montagna pistoiese, era stata devastata dalla deflagrazione e parte della struttura risultava completamente collassata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

