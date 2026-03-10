L’Esercito Italiano ad Assisi per il centenario francescano con ambulanze medici e infermieri

L’Esercito Italiano ha allestito tre presidi sanitari ad Assisi in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Sono presenti ambulanze, medici e infermieri che forniscono assistenza ai pellegrini. Al fianco dell’Esercito, anche il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, impegnati a garantire il supporto sanitario durante l’evento.

