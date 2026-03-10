Al termine di una partita combattuta alla piscina Comunale di Lavagna, il Lerici Sport si è trovato in difficoltà contro l’Aquatica Torino. Cavo ha dichiarato che la sua espulsione è stata determinante per l’esito del match. La cronaca dell’incontro riporta che il Lerici ha subito un risultato negativo, mentre le decisioni arbitrali hanno influenzato il corso della partita.

Partita amara per il Lerici Sport contro l’Aquatica Torino alla piscina Comunale di Lavagna, nel terzo turno di ritorno di B maschile: i piemontesi battono nuovamente i Coccodrilli, che nell’ultimo tempo, dopo l’espulsione del portiere Leonardo Cavo, subiscono una goleada e vengono doppiati: a fine gara, il tabellone è sull’8-16. È proprio l’estremo difensore, capitano rossoblù, a commentare lo stop. "Un risultato condizionato da più fattori, compreso un rosso che ho preso nel quarto tempo senza senso logico: avevo chiesto spiegazioni su un rigore concesso tre secondi dopo che il giocatore aveva perso palla. Dopo c’è stato un calo mentale e in più ci mancava Pellerano in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lerici vede rosso contro Torino. Cavo: "Decisiva la mia espulsione"

