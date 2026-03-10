Il Papa ha deciso di rimuovere il vescovo caldeo dell’Eparchia di Saint Peter the Apostle di San Diego, monsignor Emanuel Hana Shaleta. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda le sue funzioni episcopali. La rimozione del prelato avviene in seguito a gravi accuse che lo coinvolgono. La Chiesa ha comunicato questa decisione senza ulteriori dettagli sul procedimento.

Leone XIV ha rimosso il vescovo caldeo dell’Eparchia di Saint Peter the Apostle di San Diego dei Caldei, negli Stati Uniti, monsignor Emanuel Hana Shaleta. Il 5 marzo era stato arrestato all’aeroporto internazionale di San Diego mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti. Il prelato è accusato di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Leone XIV accetta la rinuncia al governo pastorale di Shaleta. Il Papa ha accettato oggi la sua rinuncia al governo pastorale che, secondo fonti vaticane, era stata presentata da Shaleta prima del suo arresto. Leone XIV ha nominato amministratore apostolico della sede vacante della medesima circoscrizione monsignor Saad Hanna Sirop. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Leone XIV rimuove il vescovo di San Diego. Gravi accuse sul prelato

Articoli correlati

Leggi anche: Chi è il vescovo di Alessandra ‘indagato’ da Papa Leone: Guido Gallese, il prelato in Tesla che fa kitesurf in Sudamerica

Leggi anche: Chi è il vescovo di Alessandria ‘indagato’ da Papa Leone: Guido Gallese, il prelato in Tesla che fa kitesurf in Sudamerica

Contenuti e approfondimenti su San Diego

Il Papa caccia il vescovo caldeo di San Diego dopo l’arresto: le accuse sui soldi per i poveri, il riciclaggio e quelle visite ai bordelli di TijuanaEmanuel Hana Shaleta stava provando a scappare dagli Stati Uniti, quando è stato fermato all'aeroporto di San Diego. Le indagini sul denaro in contanti gestito dal vescovo per rimborsi, anziché fini ... msn.com

Papa Leone XIV accetta la rinuncia di monsignor Shaleta: era stato arrestato per riciclaggioPapa Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Saint Peter the Apostle of San Diego dei Caldei (Usa), presentata da monsignor Emanuel Hana Shaleta, e ha nominato ... lapresse.it