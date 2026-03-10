Leonardo Del Vecchio i fratelli per le quote in Delfin vogliono 13 miliardi

I fratelli di Leonardo Del Vecchio, Leonardo Maria e Paola, chiedono 13 miliardi di euro per le loro quote in Delfin. Leonardo Maria si era detto disposto a comprare il 12,5% delle quote di Luca e di Paola. La discussione riguarda la ripartizione delle partecipazioni e le cifre richieste per la vendita delle quote. La trattativa si concentra sulle somme richieste da ciascun fratello.

I fratelli di Leonardo Maria Del Vecchio vogliono 13 miliardi per le loro quote in Delfin. Il fratello si era detto disponibile ad acquistare il 12,5% di Luca e quello di Paola. E in quella che sembra una partita di poker i due sono andati a vedere se si trattava di un bluff. «In accordo con la sua lettera, Le chiedo di mettersi in contatto con i miei avvocati per adottare tutti i passi formali per l'acquisto della partecipazione e il pagamento del prezzo sottostante, pari a Euro 6.495.125.000, pagabili in fondi immediatamente disponibili e senza ritardo», hanno scritto in due lettere distinte oggi riportate da Repubblica.