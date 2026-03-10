Dopo dodici anni, il cantante britannico è tornato a esibirsi al Fabrique di Milano, sorprendendo il pubblico con il suo ritorno. Prima dell’inizio dello spettacolo, si è incontrato nel backstage con Rita Pavone, cantante italiana che ammira fin dall’età di sei anni. L’artista ha rivolto a Pavone un omaggio che ha suscitato emozioni tra i presenti.

Dopo dodici anni di assenza, il cantante britannico è tornato sul palco del Fabrique di Milano. Prima del concerto, l’incontro nel backstage con la cantante italiana che ammira da quando aveva sei anni. Lei ha ricevuto una dedica che difficilmente dimenticherà: “mia musa”. C’era lei, in carne e ossa, sulla balconata del Fabrique. Rita Pavone, icona della musica italiana degli anni Sessanta, ottant’anni portati con la stessa energia delle origini, ha assistito al concerto di Morrissey del 9 marzo 2026 dopo averlo finalmente incontrato nel backstage, prima che lui salisse sul palco. Un incontro atteso da decenni: solo qualche mese fa, in un’intervista, la Pavone aveva confessato di non essere mai riuscita a incontrarlo di persona, pur sapendo dell’ammirazione che Morrissey nutriva nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Lei è la mia musa”: l’incredibile omaggio di Morrissey che commuove Rita Pavone

