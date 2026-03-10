Lego | 83,5 miliardi e utili +21% nel 2025

Nel 2025, il produttore di mattoncini ha raggiunto un fatturato di circa 83,5 miliardi di euro. Gli utili sono aumentati del 21% rispetto all’anno precedente. La crescita si riflette nella maggiore domanda e nelle vendite globali. La società ha continuato a espandere la propria presenza nel mercato internazionale. La produzione e le vendite hanno sostenuto i risultati finanziari di quest’anno.

Il gigante dei mattoncini ha registrato nel 2025 un fatturato che sfiora gli 83,5 miliardi di euro, con utili in espansione del 21% rispetto all'anno precedente. Questo risultato storico non è solo una cifra da bilancio, ma un indicatore potente di come l'innovazione industriale possa trainare il tessuto produttivo reale. L'aumento delle vendite del 16% e la crescita dei ricavi del 12% dimostrano che il mercato globale risponde positivamente a strategie di produzione flessibili e ad alta tecnologia. Per l'Italia, questo caso studio offre uno spunto cruciale: quando le aziende integrano tecnologie avanzate nei processi manifatturieri, i risultati tangibili arrivano rapidamente.