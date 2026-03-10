Lo scienziato francese Yann LeCun ha concluso un importante round di finanziamenti, raccogliendo oltre 1 miliardo di dollari per la sua nuova azienda, Advanced Machine Intelligence. La somma rappresenta un record nel settore. LeCun è noto per il suo contributo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La sua impresa si focalizza su applicazioni nel mondo reale.

Lo scienziato francese Yann LeCun ha appena chiuso un round di finanziamento record, raccogliendo oltre 1 miliardo di dollari per la sua nuova impresa Advanced Machine Intelligence. La startup, nata a Parigi meno di tre mesi fa e già valutata a 3,5 miliardi, punta a superare i limiti dei modelli linguistici attuali per creare sistemi che comprendano il mondo fisico reale. Il capitale raccolto non sarà destinato al lancio immediato di prodotti per i consumatori, ma finanzierà una fase iniziale dedicata esclusivamente alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. Tra gli investitori si annoverano giganti come Nvidia e Samsung, insieme a fondi come Cathay Innovation e Bezos Expeditions, confermando la fiducia del settore nelle nuove direzioni dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LeCun: 1 miliardo per l’AI che vive nel mondo reale

