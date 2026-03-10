L’ecomostro che rovina la collina Solo perizie sull’ex hotel Paradiso

A Montecatini Terme si è tenuto un incontro al circolo Arci di Montecatini Alto per discutere delle perizie sull’ex hotel Paradiso, un edificio considerato un “ecomostro” che deturpa la collina. La discussione ha coinvolto esperti e cittadini interessati, in occasione dei trenta anni dalla legge 10996 sui beni confiscati alle mafie. La vicenda dell’immobile è stata al centro dell’attenzione.

Montecatini Terme, 10 marzo 2026 – La legge 10996 sui beni confiscati a mafie compie trenta anni. Se ne è parlato in un incontro al circolo Arci di Montecatini Alto. Al centro del dibattito organizzato da Libera e sindacati lo stato attuale e il destino dell’ex Hotel Paradiso, tristemente ribattezzato come l’ecomostro della collina. L’evento pubblico si è collocato nell’ambito della mobilitazione nazionale ’Diamo linfa al bene’ lanciata da Libera che in occasione del compleanno della legge 109 del 7 marzo 1996 ha animato 109 piazze per riportare l’attenzione sull’importanza dell’uso sociale dei beni confiscati e sulla necessità di sostenere l’applicazione della legge con cui trent’anni fa l’Italia ha scelto di restituire alla collettività ciò che le mafie le hanno sottratto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “L’ecomostro che rovina la collina”. Solo perizie sull’ex hotel Paradiso Articoli correlati Ex hotel Paradiso, una ferita sulla collinaDa una parte l’ex Casa di cura Quisisana, in procinto di essere recuperata e ristrutturata completamente. Montesecco, collina ’bonificata’ per fare posto all’hotel di lussoTutte le frequenze di trasmissione che erano disseminate in una miriade di piccoli tralicci sulla panoramica collina di Montesecco, a Grottammare,... Una raccolta di contenuti su L'ecomostro che rovina la collina Solo... Argomenti discussi: L’ecomostro che rovina la collina. Solo perizie sull’ex hotel Paradiso. Messina, via libera dal tribunale per la rimozione dell'ecomostro di ParadisoE' finalmente arrivato il via libera dal tribunale e dal demanio marittimo per rimuovere l'ecomostro di Paradiso. Il carro ponte immerso in uno dei tratti più belli della riviera diventato trampolino ... rtp.gazzettadelsud.it Messina, giù l'ecomostro di Paradiso: iniziate le operazioni di demolizioneDue Tir, uno per trasporti eccezionali, una gru dal costo di un milione e mezzo di euro, sette operai. Sono iniziate questa mattina le operazioni di ... rtp.gazzettadelsud.it