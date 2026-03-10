L’ecomostro che rovina la collina Solo perizie sull’ex hotel Paradiso
A Montecatini Terme si è tenuto un incontro al circolo Arci di Montecatini Alto per discutere delle perizie sull’ex hotel Paradiso, un edificio considerato un “ecomostro” che deturpa la collina. La discussione ha coinvolto esperti e cittadini interessati, in occasione dei trenta anni dalla legge 10996 sui beni confiscati alle mafie. La vicenda dell’immobile è stata al centro dell’attenzione.
Montecatini Terme, 10 marzo 2026 – La legge 10996 sui beni confiscati a mafie compie trenta anni. Se ne è parlato in un incontro al circolo Arci di Montecatini Alto. Al centro del dibattito organizzato da Libera e sindacati lo stato attuale e il destino dell’ex Hotel Paradiso, tristemente ribattezzato come l’ecomostro della collina. L’evento pubblico si è collocato nell’ambito della mobilitazione nazionale ’Diamo linfa al bene’ lanciata da Libera che in occasione del compleanno della legge 109 del 7 marzo 1996 ha animato 109 piazze per riportare l’attenzione sull’importanza dell’uso sociale dei beni confiscati e sulla necessità di sostenere l’applicazione della legge con cui trent’anni fa l’Italia ha scelto di restituire alla collettività ciò che le mafie le hanno sottratto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
