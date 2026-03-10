Il 12 marzo 2026 alle 18:45, nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League, il Lech Poznan affronta lo Shakhtar Donetsk. La partita si svolge davanti al pubblico del Lech Poznan, con formazioni ufficiali e pronostici disponibili. Dopo aver superato lo spareggio, il Lech Poznan si prepara a sfidare la squadra ucraina in questa sfida europea.

Dopo aver passato lo spareggio, il Lech Poznan si trova di fronte lo Shakhtar Donetsk per gli ottavi di finale è gioca la gara d’andata di giovedì davanti al proprio pubblico. I polacchi stanno deludenti in campo nazionale, fuori dalla coppa e indietro in campionato, per cui la Conference League rappresenta un importante obiettivo stagionale,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

