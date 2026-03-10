Le ragioni del No a Manfredonia con Antoci ed altri relatori

Al Palazzo dei Celestini si è tenuto un incontro dedicato alle motivazioni del rifiuto a Manfredonia, con la partecipazione di Antoci e altri relatori. Durante l'evento sono stati approfonditi i motivi del dissenso e si sono ascoltate diverse opinioni sui progetti e le iniziative in corso. L'incontro ha visto un pubblico interessato e coinvolto nelle discussioni.

"LE RAGIONI DEL NO" A MANFREDONIA: ANTOCI E GLI ALTRI RELATORI APPASSIONANO PALAZZO DEI CELESTINI. Punto centrale del convegno è stata l'esperienza politica e professionale di Giuseppe Antoci, europarlamentare e protagonista della lotta alle mafie – insignito di onorificenza al "Merito della Repubblica" con provvedimento di iniziativa del Presidente Sergio Mattarella -che ha appassionato e commosso i presenti con la sua testimonianza. Il suo supporto alle 'ragioni del NO' è stato spiegato chiaramente nel suo intervento:" .Questa riforma non migliora la vita degli italiani e non risolve le storture e i problemi del sistema giudiziario, e se il motivo non è il bene comune allora qual è?.