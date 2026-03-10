Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 10 marzo 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. In queste testate sono pubblicate notizie e aggiornamenti riguardanti eventi e risultati delle competizioni sportive recenti, con immagini e titoli principali che occupano le prime pagine. Le tre testate si concentrano sulle notizie più rilevanti del giorno e presentano approfondimenti sui vari sport.

Pellegrino punta in alto: «L'obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell'estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l'entourage e quattro big europee in corsa Grosso post Lazio Sassuolo: «Commessi tanti errori, ora bisogna rimettersi in carreggiata! Su Muric vi posso dire questo» Sarri dopo Lazio Sassuolo: «Olimpico vuoto? Non so cosa si possa fare ma la questione va risolta! Sul mio futuro.» MLS, scoppia un incredibile caso scommesse: due calciatori sospesi a vita!