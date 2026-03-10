Le Prato Ladies Master hanno conquistato il quarto titolo nel campionato regionale toscano femminile a squadre 2026, disputato domenica al circolo Arci Cherubini, presso la sede del Circolo Pratese degli Scacchi. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre femminili provenienti dalla regione, con le vincitrici che si sono imposte durante le partite disputate sul campo.

Scacchi al femminile domenica al circolo Arci Cherubini, nella sede del Circolo Pratese degli Scacchi, dove si è disputato il Campionato regionale toscano femminile a squadre 2026. Hanno partecipato 14 squadre toscane con 70 giocatrici di tutte le età. A spuntarla è stata la squadra maggiore di Prato, ovvero “Prato Ladies Master” con 5 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, arrivata davanti a Livorno e Cecina. Quello conquistato è il quarto titolo regionale, dopo quelli del 2020, 2022 e 2023. La squadra era composta da Sara Gabbani, 21 anni e pluricampionessa nazionale giovanile under 14, 18 e 20, Siria Caccamo, 16 anni e più volte nella top 10 nazionale, Vittoria Spada, 12 anni e top 10 nazionale giovanile e Malvina Lukaj. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Prato Ladies Master vincono il quarto titolo

