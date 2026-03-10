Le centraline dell’Arpat hanno registrato dati sulla qualità dell’aria, in particolare sui livelli di PM10, che al momento risultano stabili. Le concentrazioni di queste particelle non superano le soglie di allarme e si mantengono nella media degli ultimi giorni. La situazione attuale non segnala criticità o variazioni significative rispetto ai valori precedenti.

Dati non allarmanti, almeno nella media, quelli riportati dalle centraline dell’Arpat per quanto riguarda la qualità dell’aria e inerentinti, nello specifico, il PM10. La centralina San Micheletto, secondo gli ultimi dati disponibili rilevati nella giornata di domenica 8 marzo, riportava un valore di 37 microgrammi per metro cubo in termini di valore medio. Da considerare che il valore limite della media giornaliera è di 50 microgm3. Sempre nella giornata di domenica, l’altra centralina di San Concordio, faceva registrare un valore di 33 microgrammi, mentre quella posta a Capannori in via del Popolo, sempre secondo l’Arpat, riportava il valore di 37. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Pm10 per ora sono stabili

