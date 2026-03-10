LE PAGELLE Sapola prima rete Emmanuello non dà ritmo
Nella partita delle pagelle, il portiere Saracco ottiene un 5,5, risultando meno sicuro sul primo gol e senza responsabilità sul secondo, mentre Emmanuello non riesce a dare il ritmo desiderato. Sapola segna la prima rete, mentre Leo si distingue per un’interpretazione ordinata sulla corsia di destra. In generale, pochi interventi significativi per i difensori e un attento svolgimento delle rispettive zone di campo.
SARACCO 5,5. Non impeccabile sul primo gol, incolpevole sul secondo. In mezzo poco lavoro. LEO 6. Gara ordinata, spesa sulla corsia di destra. SAPOLA 6,5. Firma la prima rete con la casacca granata. Sempre tra i migliori. CERRETTI 5,5. Parte bene ma cala nella ripresa. Ammonito, salterà la sfida col Guidonia. RAYCHEV 5. Si nota poco e quel poco che fa lo sbaglia. FANCELLI (1’ st) 5,5. Si perde Montevago in occasione del secondo gol KABASHI 5. Ci si aspetta che sia lui ad accendere la luce, invece non lo fa mai. MANFREDONIA (40’ st) sv. Entra solo nei minuti finali. EMMANUELLO 5. Non riesce a dare ritmo alla manovra. BUFFON (24’ st) 5. Gioca la seconda parte di ripresa ma non conclude. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
