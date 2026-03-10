Nell’ambito di un progetto di forestazione urbana, sono stati piantati 48 nuovi alberi. Insieme a questi, altri 2 sono stati posizionati come parte dell’intervento. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana e si inserisce in un piano di miglioramento ambientale della zona. La messa a dimora è stata completata nelle ultime settimane.

Sono 48 gli alberi appena messi a dimora, e, nell’ambito di un progetto di forestazione urbana in collaborazione con Città Metropolitana, altri 2.223 sono in arrivo. Saranno piantumati a breve in due aree “periurbane“ del comune, nuovo doppio polmone verde e strumento principe per arginare le isole di calore. L’iter è stato lungo e non privo di intoppi: una delle due aree inizialmente scelte per la piantumazione era stata stralciata in corso d’opera per ‘rischio archeologico’, data la vicinanza a un sito teatro molti anni fa di ritrovamenti. Il cambio in corsa ha richiesto tempi tecnici: l’operazione è infatti finanziata con fondi pnrr. L’"avanti tutta" color verde sul territorio comunale in una nota diffusa, nei giorni scorsi, dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le nuove piante del progetto di forestazione

