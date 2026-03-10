Ogni anno un terzo del cibo prodotto nel mondo, pari a circa 1,3 miliardi di tonnellate, viene sprecato o gettato via, mentre quasi 783 milioni di persone soffrono la fame. In risposta, sono state create ricette chiamate

Ogni anno un terzo del cibo prodotto nel mondo, pari a 1,3 miliardi di tonnellate, finisce nella spazzatura o viene sprecato mentre 783 milioni di persone soffrono la fame. Le famiglie sono responsabili del 60% dello spreco domestico. Questo spreco alimentare ha un impatto ambientale enorme causando fino al 10% delle emissioni globali del gas serra. In media una persona in Italia spreca 107 chili di cibo. I servizi di ristorazione il 29%, per non contare il 13% di cibo che viene buttato durante la catena di approvvigionamento per mancanza di sistemi di refrigerazione e conservazione. Gli alimenti più sprecati sono ortaggi, cereali e frutta. Cambiare si può. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le nostre ricette Sos per salvare il cibo dallo spreco

