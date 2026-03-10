La Reggiana ha ripreso gli allenamenti ieri, con sessioni programmate questa mattina e domani mattina. In casa Sampdoria, sono stati ufficializzati l’esonero di Foti e Gregucci, dopo le recenti novità che hanno visto l’addio anche a Massimo Donati all’inizio della stagione. In pole position per la sostituzione alla guida tecnica c’è Beppe Iachini.

Un altro ribaltone in casa Sampdoria. Dopo l’esonero di Massimo Donati, arrivato praticamente ad inizio stagione, ieri è stato ufficializzato l’addio anche al tandem formato da Salvatore Foti e dall’ex granata Angelo Gregucci. Per i due tecnici è stata fatale la sconfitta con un netto 3 a 0 sul campo del Frosinone (reti di Fiori, Raimondo e Corrado). Il club ligure sfoglia la margherita per arrivare al nome del sostituto che potrebbe essere Beppe Iachini, con il quale ieri ha aperto un dialogo per trovare un’intesa. Qualche rumors parlava anche di Marco Giampaolo, ma l’unica certezza è che al momento la squadra è stata affidata ad Attilio Lombardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le news: in pole position per la sostituzione c’è Beppe Iachini. Ieri la Reggiana ha ripreso ad allenarsi, oggi e domani sedute al mattino. Altro ribaltone alla Samp: via Foti e Gregucci

Articoli correlati

Samp senza pace: esonerato Foti. Ora in pole Iachini e GiampaoloLa Sampdoria ha esonerato Salvatore Foti: l’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

Leggi anche: Sampdoria in crisi, cambio in panchina: esonerati Foti e Gregucci. L’ipotesi è Iachini

Tutto quello che riguarda Beppe Iachini

Temi più discussi: Crisi Sampdoria: via Foti e Gregucci, Iachini possibile nuovo allenatore; Serie B, la Sampdoria si separa da Gregucci e Foti: Iachini in pole; Gregucci esonerato dalla Sampdoria, è ufficiale: squadra ad interim a Lombardo, Iachini in pole; Sampdoria, esonerata la coppia Foti-Gregucci: Lombardo allenatore a interim, in pole un ex che divide i tifosi.

Iachini sulla Fiorentina: Se mi chiamassero non esiterei a dare una manoFaccio l'in bocca al lupo a Paolo Vanoli: ne ha bisogno in questo momento. Ci sono passato anch'io, per un allenatore sono momenti di grande responsabilità. Beppe Iachini ha parlato così ai ... corrieredellosport.it

Iachini sostiene Vanoli e si offre: pronto a tornare alla Fiorentina se chiamatoBeppe Iachini, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo sostegno a Paolo Vanoli, attuale tecnico viola, in un momento particolarmente delicato per la squadra. Intervenuto a ... it.blastingnews.com

Salvatore #Foti non è più l'allenatore della #Sampdoria. Il tecnico è stato esonerato dopo aver incontrato la società, ha già abbandonato Bogliasco. Ora è caccia al successore: contattato anche Beppe Iachini Leggi l'articolo su @primocanale.it - facebook.com facebook

Beppe #Iachini e la #Sampdoria: per il momento, come 11 mesi fa, non ci sono le condizioni. Se ne riparlerà eventualmente dopo la difficilissima sfida con il #Venezia x.com