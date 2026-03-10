La polizia locale di Recanati ha iniziato a inviare le multe tramite Pec, segnando un cambiamento nel metodo di consegna. Con questa novità, le sanzioni vengono trasmesse digitalmente, eliminando le modalità tradizionali. Il nuovo comandante ha avviato questa procedura, che riguarda tutte le notifiche di infrazioni, adottando un sistema più rapido e tracciabile.

La polizia locale di Recanati entra nell’era digitale. Il nuovo comandante ha avviato infatti la modernizzazione del sistema sanzionatorio legato alle violazioni del codice della strada, introducendo nuove tecnologie che promettono procedure più rapide, meno burocrazia per gli agenti e risparmi per i cittadini. Un cambiamento che, secondo l’amministrazione, consentirà agli agenti di essere più presenti sul territorio, con effetti positivi sulla sicurezza stradale e sul controllo della città. La principale novità riguarda l’abbandono dei tradizionali blocchetti cartacei e dei bollettini postali compilati a mano. Gli agenti operativi sul... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le multe adesso arrivano via Pec

