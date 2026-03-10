Il 10 marzo debutta su Raiuno la miniserie “Le libere donne” composta da tre episodi, ispirata al romanzo di Mario Tobino, uno psichiatra e scrittore. La regia è di Michele Soavi e la serie affronta il tema del disagio mentale senza tabù, attraverso una narrazione che si basa sui personaggi e sulla loro storia. In un’intervista, l’attore protagonista ha parlato del suo legame con il personaggio di Tobino.

La miniserie “Le libere donne” debutta su Raiuno in prima serata il 10 marzo con tre episodi ed è ispirata liberamente al romanzo Le libere donne di Magliano dello psichiatra e scrittore Mario Tobino, mentre la regia è firmata da Michele Soavi. La fiction, coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, racconta una storia ispirata a fatti reali ed è ambientata nel 1943 tra Viareggio e Lucca. Protagonista è Lino Guanciale, che interpreta Tobino, un medico fuori dagli schemi, amante della poesia e autore di libri, deciso a mettere in discussione i metodi rigidi del manicomio femminile di Maggiano per restituire dignità e umanità alle pazienti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Le libere donne”, intervista a Lino Guanciale: “Mi sento legato al personaggio di Mario Tobino. Il disagio mentale va affrontato con lucidità e senza tabù”

Articoli correlati

Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale.

Lino Guanciale è Mario Tobino nella serie Le libere donne: le anticipazioni e quando in tvAmore e follia con Lino Guanciale nel lager di Maggiano: la nuova serie Rai 1 che scuote il 1943 Non… Non chiamatela semplicemente fiction.

Tutto quello che riguarda Lino Guanciale

Temi più discussi: Le Libere Donne, Lino Guanciale interpreta Mario Tobino: l’intervista in esclusiva; Le libere donne: su Rai1 la serie ispirata a Mario Tobino e girata a Lucca; Le libere donne, Lino Guanciale: Per contrastare la violenza sulle donne bisogna partire dall'educazione affettiva. Il successo? Dipende da come lo si usa; Essere Mario Tobino: Lino Guanciale presenta Le libere donne, la nuova serie tv.

Le Libere Donne, Lino Guanciale: Questa serie? Una Tobino RenaissanceL'intervista in esclusiva all'attore che, nella serie diretta da Michele Soavi, interpreta l'illuminato psichiatra e scrittore viareggino. intoscana.it

Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale. L'attore interpreta Mario Tobino, psichiatra e poeta che lavorò presso l'ospedale psichiatrico femminile di ... fanpage.it

Radiocorriere Tv. . Lino Guanciale racconta la potenza poetica, medica e umana di Mario Tobino. La sua storia nella nuova serie tv #LeLibereDonne, da oggi in prima serata #Rai1. #RadiocorriereTv https://bit.ly/4rZ3nYK - facebook.com facebook