Le libere donne | il cast attori e personaggi della serie su Rai 1

Qual è il cast di Le libere donne, la serie con Lino Guanciale in onda su Rai 1 in prima visione dal 10 marzo 2026? Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente tratta da "Le libere donne di Magliano" di Mario Tobino-Mondadori Libri e ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino (Lino Guanciale), uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia, mentre sfida le regole repressive dell'ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. Alcune di loro hanno trovato conforto nella follia come unica forma di libertà cui aspirare, mentre altre sono state ingiustamente recluse solo perché hanno osato affermare il loro spirito libero.

