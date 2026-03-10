le libere donne i personaggi

Da martedì 10 marzo 2026, Rai 1 trasmette la serie Le Libere Donne, che vede protagonisti diversi personaggi. La produzione coinvolge un cast numeroso e variegato, con attori e attrici impegnati in ruoli che si sviluppano nel corso della narrazione. La serie si compone di molte puntate e si concentra su vicende che si intrecciano tra loro.

© US Rai Sono tanti i personaggi de Le Libere Donne, la serie di Rai 1 in onda da martedì 10 marzo 2026. A guidare il cast c’è Lino Guanciale, accompagnato da Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. Ambientata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, la storia si concentra attorno ai medici e alle pazienti dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano. Ecco chi sono i personaggi e da chi vengono interpretati. Lino Guanciale è Mario Tobino. © US Rai Mario Tobino è uno psichiatra con la passione per la poesia e la scrittura, reduce dal fronte libico durante la Seconda Guerra Mondiale. Tornato in Italia, lavora nel manicomio femminile di Maggiano, distinguendosi per un approccio umano e innovativo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

