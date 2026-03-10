La squadra juniores della Juventus partecipa alla 76ª edizione della Viareggio Cup, che ha iniziato le partite ieri. La società ha definito questa partecipazione come una grande opportunità. La competizione coinvolge diverse squadre giovanili italiane e internazionali, offrendo ai giovani calciatori un palcoscenico importante. La manifestazione si svolge in Toscana, attirando numerosi appassionati di calcio giovanile.

La Juniores bianconera parteciperà alla 76ma edizione della Viareggio Cup che ha aperto i battenti proprio ieri. Diverse squadre iscritte al Torneo, per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi a causa del conflitto in Medio Oriente, si sono trovate, e continuano a trovarsi, costrette a rinunciare. Per il club bianconero la partecipazione alla storica manifestazione "rappresenta un motivo di grande orgoglio e un’importante opportunità per i propri giovani calciatori, che avranno la possibilità di confrontarsi con realtà di alto livello e di mettersi in mostra in una vetrina di grande prestigio per il calcio giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le Giovanili. Juniores bianconera alla Viareggio Cup. La società: "E’ una grande opportunità»

