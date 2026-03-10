Le donne italiane conquistano il cuore di New York!

In occasione dell’8 marzo, Times Square si è illuminata con i volti di alcune delle donne italiane più influenti, proiettati sulla Torre Nasdaq. L’evento ha portato a New York le immagini di queste figure, rendendo la piazza simbolo di un omaggio alla giornata dedicata alle donne. La proiezione ha coinvolto diverse personalità italiane e si è svolta nel centro della città.

T imes Square non è mai stata così vicina all’Italia. In occasione dell’ 8 marzo, il cuore pulsante di New York si è illuminato con i volti di alcune delle donne più influenti del nostro Paese, proiettati sulla monumentale Torre Nasdaq. Non si è trattato di una semplice operazione pubblicitaria, ma di un grido di empowerment globale: la campagna “I AM”, ideata dalla produttrice Chiara Tilesi e dalla sua casa di produzione no-profit We Do It Together, ha portato nella Grande Mela un messaggio potente contro l’oggettificazione femminile, ricordando al mondo che le donne sono soggetti attivi della storia, mai oggetti. 8 marzo, la storia dei diritti conquistati dalle donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

