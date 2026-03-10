A Firenze, il 10 marzo 2026, sono state presentate al Match Ball Firenze le Coppe del tennis mondiale, tra cui la Coppa Davis e la Bjk Cup, nel corso del Trophy Tour 2026. L'evento ha permesso ai visitatori di ammirare da vicino i trofei ufficiali delle competizioni internazionali di tennis. La mostra si è svolta nel centro città, attirando appassionati e appassionate di sport.

Firenze, 10 marzo 2026 – (Coppa Davis e Bjk Cup). Dal 9 all’11 marzo, il blasonato club di Candeli a Bagno a Ripoli, ospita un evento speciale per tutti gli appassionati di tennis. Alla club house del circolo saranno esposte al pubblico per tre giorni le coppe conquistate dall’Italia. Si tratta dei trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, simboli dei recenti trionfi del tennis azzurro a livello internazionale, sia nel settore maschile che in quello femminile. A sottolineare il valore dell’evento è la direttrice del circolo, Chiara Casamonti: "Un’occasione rara per poter ammirare da vicino due delle Coppe più prestigiose del panorama tennistico mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Coppe del tennis mondiale in mostra al Match Ball Firenze con il Trophy Tour 2026

Articoli correlati

Convegno sold-out e una mostra unica in Italia: a Firenze le grandi star del rock e pop mondiale (fino al 14 febbraio)C’erano persone sedute per terra, altre in piedi lungo le pareti, qualcuno affacciato alle porte delle stanze vicine pur di non perdere un minuto.

Al Palazzo Reale di Napoli il Trophy Tour 2026 della coppa Davis e della Billie Jean King CupIl Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha preso il via a gennaio, farà tappa nella reggia partenopea dall’8...

Aggiornamenti e notizie su Le Coppe del tennis mondiale in mostra...

Temi più discussi: Sport e mondanità. Arriva la coppa Davis. Sarà in esposizione al Ctl; La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup fanno tappa a Poggibonsi; Continua il Trophy Tour 2026 in Toscana; Marco Odermatt vince la la discesa di Garmisch e allunga le mani sulla Coppa del Mondo assoluta.

Su Apple Sports anche la Coppa Italia di calcio e i risultati del tennis in direttaAccanto alla Coppa Italia, Apple Sports supporta ora anche alcune delle coppe calcistiche più popolari d’Europa, tra cui Copa del Rey e Coupe de France, ampliando ulteriormente la copertura del calcio ... macitynet.it

Tennis and Friends in corsia, il ministro Abodi porta le coppe al Gemelli: «Lo sport è cura e prevenzione per la salute delle persone»«Lo sport può essere un fattore di cura e prevenzione per la salute e il benessere delle persone». Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto oggi al Policlinico ... leggo.it

Abbi cura della tua felicità… concediti una delle nostre coppe! Da La Bottega del Gelatiere ogni coppa è un piccolo capolavoro: creme vellutate, frutta fresca, topping golosi, cialde croccanti e tanta panna montata preparata al momento. Gusti sempre n - facebook.com facebook

Dopo due Coppe del Mondo e due titoli iridati Federica Brignone conquista la prima medaglia d'oro olimpica della sua carriera. La valdostana trionfa nel Super G femminile, con una gara perfetta e a meno di un anno dal terribile infortunio ai campionati italiani x.com