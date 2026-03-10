Le ’Bici dei campioni’ alla Palazzina Azzurra
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto si terrà l’evento ‘Bici dei campioni’. L’iniziativa prevede esposizioni e attività dedicate agli appassionati di ciclismo, coinvolgendo diverse realtà del settore. L’evento si svolge durante il fine settimana e si rivolge a tutti coloro interessati al mondo delle due ruote.
Imperdibile appuntamento con le ‘ Bici dei campioni ’, iniziativa che si svolgerà alla Palazzina Azzurra di San Benedetto da venerdì 13 a domenica 15 marzo. La manifestazione sportiva, giunta quest’anno alla terza edizione, proporrà una mostra per celebrare lo storico arrivo della tappa del tour Tirreno Adriatico, offrendo un’opportunità unica per ripercorrere la storia del ciclismo attraverso biciclette, abbigliamento, documenti e testimonianze di grandi campioni. Un progetto espositivo di biciclette d’epoca che potrà guidare i visitatori attraverso la possibilità di ammirare i pezzi originali delle biciclette di nomi leggendari come quelli di Coppi, Bartali, Pantani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
