Le aziende sono in difficoltà con la generazione Z

Le aziende riscontrano difficoltà con la generazione Z, i ventenni che si affacciano al mondo del lavoro. Questo gruppo dimostra un atteggiamento più distaccato rispetto ai colleghi più anziani, che invece affrontano il lavoro con un coinvolgimento maggiore. La differenza di atteggiamenti e di modalità operative tra le due generazioni sta creando alcune sfide per le imprese.

La contrapposizione tra la cosiddetta “generazione Z”, formata dalle persone nate orientativamente tra il 1997 e il 2012, e le generazioni precedenti è diventata una specie di ossessione culturale, motivo di discussioni su praticamente ogni argomento: dall’abbigliamento al modo di guardare gli altri. Non sempre è una contrapposizione significativa, ma tra le differenze emerse da ricerche e sondaggi a campione una delle più commentate degli ultimi anni riguarda il diverso rapporto che le persone più giovani hanno con il lavoro. È una differenza emersa in Italia e in altri paesi soprattutto dalla pandemia in poi, quando le misure di prevenzione ridussero le opportunità di interazione faccia a faccia, complicando l’ambientamento sul luogo di lavoro per i dipendenti più giovani. 🔗 Leggi su Ilpost.it

