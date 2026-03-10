Le aspettative e la tensione | Bernardeschi racconta l' arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve

Nell'ultima puntata della Tripletta, Federico Bernardeschi ha commentato l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, parlando delle aspettative generate dal trasferimento e del ruolo che il portoghese avrebbe dovuto ricoprire nella squadra. Ha descritto come fosse percepito il suo ingresso in rosa e quali erano le speranze riposte in lui dai tifosi e dalla dirigenza.

Nell'ultima puntata della Tripletta (guarda qui l'episodio completo), Federico Bernardeschi ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e di quante e quali aspettative ci fossero sul fuoriclasse portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le aspettative e la tensione: Bernardeschi racconta l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve Articoli correlati Baronio (vice Pirlo): «Alla Juve Cristiano Ronaldo mi diceva solo ciao. Poi mi ha visto tirare le punizioni…»di Redazione JuventusNews24Baronio (vice Pirlo): «Alla Juve Cristiano Ronaldo mi diceva solo ciao. Cristiano Ronaldo rischia la squalifica? La tensione con la Saudi Pro League saleUna dinamica di forte impatto sta influenzando il riscontro mediatico e sportivo della Saudi Pro League: Cristiano Ronaldo, protagonista... Aggiornamenti e notizie su Cristiano Ronaldo Temi più discussi: L’investimento di Cristiano Ronaldo nell’Almería mira a riportare il club nell’élite del calcio spagnolo; Openda e la foto shock sui social: perché l'attaccante della Juve è ricoperto da ventose; La produzione di Fast and Furious cerca Cristiano Ronaldo per un ruolo di primo piano nel finale della saga; Cristiano Ronaldo conclude un accordo per acquisire una partecipazione nell’UD Almería ed espande le attività in Spagna. Cristiano Ronaldo, l'indiscrezione: lascia l'Arabia e vola a Madrid con la famiglia, cos'è successoBu001b?? ?Ð|~%??bdu001cu0005??VR4?u0017L???U??-?U?q2L???u001c??R??e ???q?}??8C?_?u000eu001d?????uu0007u000bu0006\?u0014P+?`???T ?u0019?????u0012?u001f (:G\??oAu0013?*??qz???@?u0006 (`\??FZ (?Y [?lfw?M ... tuttosport.com Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, vita blindata dopo le minacceCR7 attualmente gioca con l'Al Nassr e già da qualche tempo ha trasferito tutta la sua famiglia in Arabia Saudita a Riyadh. Il loro stile di vita non è mai stato apprezzato a quelle latitudini, ... gazzetta.it È bastato l'ingresso di Cristiano Ronaldo in società per far diventare l'Almeria una delle squadre più seguite della Spagna Dopo l'annuncio dell'acquisto del 25% delle azioni del club da parte di CR7, l'Almeria ha visto aumentare i suoi follower in maniera s - facebook.com facebook Cristiano #Ronaldo rassicura dopo l’infortunio: “Mi sto riprendendo” x.com