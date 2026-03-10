Le altre di C nuova rivoluzione a Picerno | esonerato Bertotto squadra affidata ad un ex Benevento

Il Picerno ha esonerato l’allenatore Bertotto e ha scelto un ex giocatore del Benevento per guidare la squadra. La formazione di Picerno si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica, con 31 punti, a un punto dalla zona salvezza. La decisione arriva in un momento di difficoltà, con la squadra che cerca di migliorare i risultati e evitare la retrocessione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non trova pace in questa stagione il Picerno, attualmente 16esimo (31) a -1 dalla salvezza diretta. Dopo il ko a Cava de' Tirreni la società ha deciso in maniera inattesa di voltare pagina esonerando il tecnico Valerio Bertotto insieme al suo vice Claudio Bazeu. L'ex tecnico del Giugliano a sua volta era subentrato ad ottobre prendendo il posto di Claudio De Luca che aveva pagato un avvio di stagione negativo. Ora questa nuova svolta a sorpresa con l'intento di consentire alla squadra di scuotersi e conquistare la salvezza diretta nelle ultime sette giornate. Squadra affida momentaneamente a Guido Di Deo, ex calciatore del Benevento.