Lazio-Sassuolo le pagelle | Maldini si sblocca e prende 6,5 Muric uscita horror 5,5

Nella partita tra Lazio e Sassuolo, Maldini riceve un 6,5 grazie alla sua prestazione, mentre Muric si distingue per un’uscita da dimenticare e ottiene un 5,5. Nei biancocelesti, Gila e Cancellieri si fanno notare con buone prove, mentre i neroverdi tentano di reagire con un gol importante, senza però riuscire a cambiare l’esito del match.