Lazio-Sassuolo 2-1 | Marusic all' ultimo secondo riporta i biancocelesti al decimo posto

Nel match tra Lazio e Sassuolo, la Lazio ha vinto 2-1 con un gol all'ultimo secondo di Marusic, che ha permesso ai biancocelesti di salire al decimo posto in classifica. La partita si è conclusa con una rete decisiva nei minuti finali, grazie all'intervento di un giocatore con lunga esperienza nella squadra. La gara si è svolta a Roma il 9 marzo 2026.

Roma 9 marzo 2026 - Il più esperto, l'uomo che da più tempo e per più volte veste il biancoceleste, serve il suo guizzo per riportare al successo la Lazio. La squadra di Sarri interrompe il digiuno di quattro partite senza vittorie in Serie A, batte il Sassuolo per 2-1 e torna al decimo posto in classifica. La firma sulla gara è quella dell'ultimo arrivato e della bandiera: Maldini infatti apre le marcature, ma è la rete di Marusic nel recupero a valere i tre punti per i padroni di casa. Agli emiliani non basta il bel gol di Laurienté per avere ragione della squadra laziale. Torna così al decimo posto la formazione di casa, mentre ai neroverdi non riesce la vittoria che poteva valere il -5 dalla zona Europa.