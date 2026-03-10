Lazio-Milan, posticipo della 29ª giornata di Serie A 2025-2026, sarà visibile in chiaro e gratis in esclusiva su DAZN. La partita si gioca domenica sera e sarà trasmessa senza costi aggiuntivi per gli utenti. La sfida tra le due squadre interessa molti tifosi, che potranno seguirla senza abbonamenti o pagamenti extra.

Sarà il big match della 29esima giornata della Serie A 2025-2026, ovvero Lazio-Milan, la quarta partita trasmessa da 'DAZN' anche in modalità gratuita. Previsto per domenica 15 marzo alle ore 20:45, il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà visibile in chiaro, ampliando così l’accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato. Ad accompagnare gli spettatori durante Lazio-Milan sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordo campo sarà affidato a Tommaso Turci per vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco. Il pre-partita... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan in chiaro e gratis in esclusiva su DAZN: ottima notizia per i tifosi rossoneri

